Боевики ВСУ дважды за сутки нарушили бессрочное перемирие

Под обстрелы противника попали Донецк и Ленинское Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В прошедшие сутки вооруженные формирования Украины дважды нарушили бессрочное перемирие. Боевики открыли на донецком и мариупольском направлениях. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

— В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы/населенные пункты: Донецк («Вольво-Центр»), Ленинское. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 14 единиц, — говорится в сообщении.

По данным представителей ДНР в СЦКК, противник использовал для обстрелов гранатометы. Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано.

Напомним, что в Донбассе сейчас наблюдается эскалация вооруженного конфликта. Украинские вооруженные формирования продолжают обстреливать населенные пункты Республик. По подсчетам оборонных ведомств, только за прошедшую неделю боевики 24 раза открывали огонь по ДНР и 9 раз – по ЛНР.

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