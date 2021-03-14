Медики ЛНР зафиксировали небольшой прирост больных коронавирусом

С начала эпидемии в ЛНР было 290 летальных случаев от COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в Луганской Народной Республике был зарегистрирован небольшой прирост больных коронавирусной инфекцией. На лечение поступили еще 26 пациентов с таким диагнозом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

— Всего по состоянию на 09:00 14 марта зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 3340, — говорится в сообщении.

Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 2793 человека, из них 16 за прошедшие сутки. Новых летальных случаев не зарегистрировано.

Тем временем специалист в ЛНР сообщил, что на территории страны успешно проходит вакцинация населения от COVID-19. Существенных побочных реакций у прививаемых пока выявлено не было.

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