Медики ЛНР зафиксировали небольшой прирост больных коронавирусом

С начала эпидемии в ЛНР было 290 летальных случаев от COVID-19
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За прошедшие сутки в Луганской Народной Республике был зарегистрирован небольшой прирост больных коронавирусной инфекцией. На лечение поступили еще 26 пациентов с таким диагнозом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.
— Всего по состоянию на 09:00 14 марта зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 3340, — говорится в сообщении.
Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 2793 человека, из них 16 за прошедшие сутки. Новых летальных случаев не зарегистрировано.
Тем временем специалист в ЛНР сообщил, что на территории страны успешно проходит вакцинация населения от COVID-19. Существенных побочных реакций у прививаемых пока выявлено не было.
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