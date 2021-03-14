В ЛНР от коронавируса привились больше восьми тысяч человека

Вакцинация населения от коронавируса в ЛНР проходит успешно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения ЛНР по эпидемиологии, заместитель главного врача Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции Елена Андреенкова поделилась сведениями о том, как в Республике проходит вакцинирование пациентов от коронавируса.

— Уже полностью получили две прививки компонента вакцины 2234 человека. На сегодняшний день первую прививку вакциной из второй партии уже получили 5870 человек – это по состоянию на окончание 11 марта, — рассказа Андреенкова.

Также специалист добавила, что полноценный иммунитет к COVID-19 сформируется через 21 день после введения второго компонента вакцины.

Напомним, что массовая вакцинация от коронавируса в ЛНР началась 1 февраля. Первыми ее прошли медицинские работники, педагоги, сотрудники МВД, МЧС и военнослужащие Народной милиции. В марте началась иммунизация населения второй партией российской вакцины. Существенных побочных реакций у прививаемых жителей ЛНР пока не выявлено.

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