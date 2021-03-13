Военнослужащие ЛНР сбили беспилотник, с помощью которого ВСУ корректировали огонь по Молодежному

С помощью беспилотника киевские силовики корректировали огонь. Фото: ЛИЦ (архив)

Силы Народной милиции ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины, с помощью которого киевские силовики корректировали огонь по поселку Молодежное. Об этом сообщил офицер пресс-службы оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

- Для корректировки огня противник пытался применить беспилотный летательный аппарат, который благодаря слаженным действиям расчета радиоэлектронной борьбы РЭБ с применением станции подавления «Тритон М1», разработанной нашими специалистами, был своевременно обнаружен и в результате подавления каналов управления и навигации потерпел крушение над позициями ВСУ, - сообщил он.

Филипоненко отметил, что невозможность ведения воздушной разведки и корректировки огня по гражданской инфраструктуре населенного пункта Молодежное вынудили украинских солдат прекратить стрельбу.

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