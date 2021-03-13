Украинская армия обстреляла пригород Донецка – горит дом

Украинская армия обстреляла Трудовские (архив) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вечером, 13 марта, украинские вооруженные формирования открыли огонь по поселку шахты Трудовская, что на западе Донецка. В результате попадания боеприпаса произошел пожар в доме. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

- По информации администрации Петровского района, в 17.00 начался обстрел поселка шахты Трудовская. По улице Красная Звезда произошло возгорание дома. Информация о пострадавших не поступала, - сообщил мэр Донецка.

На месте происшествия для уточнения обстоятельств работает патруль представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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