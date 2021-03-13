12 марта гуманитарный коридор на линии разграничения в Донбассе пересекли 206 человек

Пропуск граждан осуществлялся через КПВВ "Еленовка" Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

206 человек пересекли, открытый 12 марта, гуманитарный коридор на линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики.

- 12 марта функционировал на въезд-выезд контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Еленовка». На территорию Республики запущено 23 транспортных средства, 111 человек. На территорию Украины проследовало 13 транспортных средств, 95 человек, - рассказали в ведомстве.

В МЧС ДНР напомнили, что для выезда из ДНР требуется украинская прописка, а для въезда нужно получить разрешение Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

- Все въезжающие обязаны заполнить бланк-согласие на обследование в условиях стационара. При этом есть возможность сдать экспресс-тест на COVID-19 прямо на КПВВ. В случае отрицательного результата разрешена самоизоляция на дому, - сказали в министерстве.

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