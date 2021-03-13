Народная милиция ДНР сбила беспилотник, который ВСУ применяли для корректировки минометного обстрела

Военнослужащие ДНР сбили украинский беспилотник. Фото: НМ ДНР

Военнослужащие ДНР уничтожили беспилотник, который боевики ВСУ использовали для корректировки минометного огня по поселку Луганское к югу от Донецка. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

- Во время обстрела поселка Луганское украинские боевики осуществляли корректировку огня 120-мм минометов с помощью беспилотника «Мэвик-2», который был уничтожен слаженными действиям подразделений противовоздушной обороны Народной милиции ДНР, - заявил он.

Накануне украинская армия обстреляла поселок Луганское из крупнокалиберного вооружения, запрещённого Минским соглашениями. Боевики выпустили по населенному пункту восемь мин калибром 120 миллиметров.

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