15 марта 2021 года в Донбассе: Политолог назвал возможные варианты развития событий

Защитники ДНР готовы оборонять рубежи, если ВСУ начнет наступление Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Дата 15 марта стала самой обсуждаемой среди жителей республик. Многие считают, что за этим днем последуют какие – то изменения со стороны Украины.

- Есть несколько вариантов развития событий, - отмечает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко.

Вариант 1

– Самым худшим я считаю сконцентрированный удар ВСУ в одной точке, - говорит Кузьменко. - Это может быть Луганск, Горловка или Ясиноватая. Может быть предпринята попытка, как говорят военные, «уцепиться за застройку» в пригородах Донецка. В полномасштабное наступление от линии соприкосновения до границы с Россией я не верю – Республики получат помощь от соседа с севера и ВСУ понесут большие потери, на которые они не готовы.

Вариант 2

- Эскалация обстрелов очень вероятна даже без наступления – чтобы раскачивать и подрывать Минские соглашения, неся локальные потери в солдатах и технике, - считает Кузьменко. - Людей Донбасса им ни капли не жаль.

Вариант 3

- Нельзя исключить и того, что обострение закончится очередным перемирием с обменом пленными, - рассуждает политолог. – Такое было уже не раз. Многие в ДНР так говорят – постреляют, мол, и перестанут. Тогда жизнь пойдет своим чередом – до следующего обострения.