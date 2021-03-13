В ЛНР наградили школьника, который спас провалившегося в яму друга

Грамоту четверокласснику вручила министр здравоохранения Республики. Фото: Луганск 24
В Луганске наградили четвероклассника Мишу Пахомова за спасение друга, который провалился в яму на территории недостроя. Грамоту вручила министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко.
- Был действительно спасен друг, спасена жизнь, вот за это, за эту смелость, за вот это экстренное реагирование мы отметили благодарностью малыша, который действительно совершил героический поступок, - сказала Пащенко.
Мальчик считает, что на его месте каждый поступил бы точно так же.
- У меня не было никаких ощущений, у меня была только мысль о том, что он кричит и ему нужна помощь, - рассказал школьник.
У друга Миши диагностировали «вдавленный перелом лобной кости». Он прооперирован и уже идет на поправку.
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