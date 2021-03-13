ВСУ за сутки обстреляли семь поселков ДНР

ВСУ продолжают обстрелы Республики. Фото: Штаб ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины восемь раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 33 единицы, - сообщили в СЦКК.

В представительстве рассказали, что под обстрел киевских силовиков попали семь населенных пунктов Республики.

- Под огнем украинской армии оказались поселки Старомихайловка, Еленовка и Луганское на донецком направлении, поселок шахты имени Гагарина на горловском направлении, а также села Новоласпа, Ленинское и Коминтерново на мариупольском направлении, - сказали в СЦКК, отметив, что при обстрелах применялись минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

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