За сутки выписан 21 человек, победивший коронавирус Фото: Андрей АБРАМОВ

В министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики сообщили, что за сутки коронавирус в ЛНР выявили еще у 29 жителей.

- Всего по состоянию на 09.00 13 марта зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 3314, - говорится в сообщении ведомства.

В Здравоохранительном ведомстве ЛНР отметили, что за сутки выписан 21 человек. Зарегистрировано два летальных случая.

Полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на Covid-19 2777 человек. С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 290 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

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