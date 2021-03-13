За все время коронавирус в ДНР диагностировали у 26 383 жителей

Коронавирус в ДНР выявили еще у 243 жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

По результатам, проведенных 12 марта исследований , коронавирус в ДНР выявили еще у 243 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Проведено 659 исследований, из них выявлен 209 случаев заболевания, и у 34 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава ДНР.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была диагностирована у 26 383 человек. Из этого числа 18 625 жителей выздоровело. Зарегистрировано 2120 летальных случаев. Лечение продолжают 5638 пациентов.

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