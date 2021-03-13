За неделю ВСУ обстреляли 15 населенных пунктов ДНР – повреждено 11 домов, ЛЭП и газопровод

Украинская армия продолжает стрелять по населенным пунктам Республики. Фото: Штаб ООС

Украинские вооруженные формирования 24 раза за прошедшую неделю нарушили комплекс дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- В ходе обстрелов противник применял 120- и 82-миллиметровые минометы, различные типы гранатометов и стрелковое оружие, - сообщил Басурин.

Замначальника оборонного ведомства рассказал, что под обстрел киевских силовиков попали 15 населенных пунктов Республики.

- В частности, окраины Горловки, Ясиноватой, Донецка и ряда прифронтовых сел в Новоазовском районе ДНР, - говорит Эдуард Александрович. – В результате обстрелов были повреждены 11 жилых домов и ЛЭП в поселке Старомихайловка, а также газопровод в поселке шахты «Трудовская» на западе Донецка.

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