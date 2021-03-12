В субботу синоптики прогнозируют в Донецке небольшой снег

13 марта считается астрономическим рубежом зимы Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

13 марта синоптики обещают в Донецке облачную погоду. С самого утра в столице пойдет небольшой снег, но ближе к вечеру он должен прекратиться.

Температура воздуха будет колебаться в пределах от -5…-3 градусов мороза утром до +1 градуса тепла днем.

Ветер южный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751-750 мм ртутного столба.

По народному поверью, в этот день следует вспоминать преподобного Василия - исповедника. Предки заметили, что 13 марта всегда бывает теплым. Правда, может пойти и дождь, но это добрая примета, сулящая хорошее лето и богатый урожай.

По тому, как тают круги вокруг дерева, судили о весенней погоде: «Круты края, крута и весна будет, пологи - весна будет протяжливой». 13 марта называют астрономическим рубежом зимы.

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