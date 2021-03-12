Экстренное сообщение НМ ДНР: Под украинским обстрелом погиб военнослужащий Республики

Сегодня в результате обстрела со стороны ВСУ погиб военнослужащий Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

- С прискорбием сообщаем, что защищая Республику от украинской агрессии, несовместимые с жизнью ранения получил военнослужащий Народной милиции. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего, - говорится в сообщении.

Напомним, интенсивность и частота огневых ударов со стороны ВСУ продолжают расти. Сегодня утром украинские войска накрыли гранатометным огнем окраины сел Новоласпа, Ленинское и Коминтерново. В общей сложности, по населенным пунктам на юге ДНР противник выпустил 12 снарядов.

Судя по многим признакам, украинская сторона делает все возможное для развязывания большой войны в Донбассе.

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