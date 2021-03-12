В ЛНР запустят новые лавы

С момента создания предприятия шахтеры выдали на-гора 4,5 млн тонн угля. Фото: РТК "Востокуголь"

В нынешнем году на шахтах государственного унитарного предприятия «Востокуголь» в Луганской Народной Республике планируют ввести в эксплуатацию 12 новых лав. Это позволит шахтерам пройти около 40 километров горных выработок и выдать на-гора более 10 миллионов тонн угля.

Об этом на совещании с главой правительства ЛНР Сергеем Козловым сообщил генеральный директор предприятия Константин Скрыпник.

- В марте на шахте «Комсомольская» будет введена в работу двухтысячная лава, в апреле на «Белореченской», а в мае на шахте имени Вахрушева запустим лавы с такими же нагрузками. В июне - два высокопроизводительных забоя на «Должанской-Капитальной» и шахте имени Баракова в Краснодоне, в июле - на шахте «Молодогвардейская», - рассказал он.

По словам гендиректора, новые очистные забои позволят горнякам нарастить добычу угля.

Напомним, в состав РТК «Востокуголь» входит 56 угольных предприятий, на которых трудятся более 30 тысяч человек.

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