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Политика12 марта 2021 15:46

Украинская армия подвергла гранатометному обстрелу Новоласпу, Ленинское и Коминтертново

Об этом сообщили в СЦКК
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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Украинская армия продолжает обстрелы Республики. Фото: Штаб ООС

12 марта вооруженные формирования Украины обстреляли из гранатометов юг Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекрвщения огня.

Отмечается, что под огонь попали окрестности поселков Новоласпа, Ленинское и Коминтерново.

- Обстрелы со стороны подконтрольных Киеву населенных пунктов Старогнатовка и Водяное зафиксированы в 09.50, 10.45 и 13.15 ответственно, - говорят в представительстве Республики в СЦКК. - Огонь велся из гранатометов, также применялось стрелковое оружие. В общей сложности было выпущено 12 боеприпасов.

Ранее сообщалось, что киевские силовики обстреляли окрестности поселков шахты «Трудовская» и Александровки на западе Донецка. В общей сложности, киевские военные выпустили по населенным пунктам четыре снаряда.

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