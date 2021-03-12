Украинская армия подвергла гранатометному обстрелу Новоласпу, Ленинское и Коминтертново

Украинская армия продолжает обстрелы Республики. Фото: Штаб ООС

12 марта вооруженные формирования Украины обстреляли из гранатометов юг Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекрвщения огня.

Отмечается, что под огонь попали окрестности поселков Новоласпа, Ленинское и Коминтерново.

- Обстрелы со стороны подконтрольных Киеву населенных пунктов Старогнатовка и Водяное зафиксированы в 09.50, 10.45 и 13.15 ответственно, - говорят в представительстве Республики в СЦКК. - Огонь велся из гранатометов, также применялось стрелковое оружие. В общей сложности было выпущено 12 боеприпасов.

Ранее сообщалось, что киевские силовики обстреляли окрестности поселков шахты «Трудовская» и Александровки на западе Донецка. В общей сложности, киевские военные выпустили по населенным пунктам четыре снаряда.

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