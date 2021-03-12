В Донецке наградили подростков, совершивших отважные поступки

Каждому герою вручили грамоту и часы с гравировкой. Фото: ОД «ДР»

В столичном гостиничном комплексе «Шахтар Плаза» в Донецке наградили десять подростков, совершивших отважные поступки, которые связаны с преодолением чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».

- На момент совершения такого поступка ребятам не исполнилось и 18 лет, - рассказали общественники.

Самым младшим героям - по 13 и 14 лет. Детям вручили наручные часы с гравировкой - за спасение жизни при пожаре или на водоемах, оказание помощи пострадавшим при автокатастрофе или в ходе военных действий, защиту граждан.

- Сегодня жители Донбасса доказывают, что героями могут быть как люди преклонного возраста, так и совсем юные школьники. Эти маленькие герои подарили вторую жизнь спасенным людям, - сказал руководитель центрального исполкома ОД «ДР» Алексей Муратов.

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