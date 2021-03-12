К северу от Горловки ВСУ расставили новые минные ловушки

От мин нередко гибнут те, кто их устанавливал. Фото: штаб «ООС»

Украинские военные продолжают расставлять минные ловушки в Донбассе. На этот раз новые взрывные устройства противник установил к северу от Горловки. Это 70 противотанковых мин. Такую информацию обнародовали в управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Зафиксировано минирование местности на окраине населенного пункта Семигорье противотанковыми минами TM-62 в количестве 70 штук, - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также уточнили, что этот район находится вблизи позиций 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. А также напомнили, что украинские саперы регулярно наращивают плотность минных полей в Донбассе.

К примеру, 9 марта киевские военные установили около пункта пропуска «Гнутово» более 1 700 противотанковых мин.

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