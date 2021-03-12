В ДНР провели рекордное количество исследований на коронавирус

Общий анализ крови также может показать, есть ли в организме воспалительный процесс Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике был зарегистрирован 181 случай заражения жителей коронавирусной инфекцией. Такие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения ДНР.

- За последние сутки в ДНР были проведены 984 исследования, из них выявлены 180 случаев заболевания, а у одного пациента диагноз «COVID-19» установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве также уточнили, что за указанный период выздоровел 431 пациент - этих людей медики сняли с учета. Семь пациентов умерли вследствие осложнений после болезни.

С учетом последних данных, в Донецкой Народной Республике зарегистрированы 26 140 случаев заражения COVID-19 за все время. Продолжают лечиться 5 505 пациентов, выздоровели 18 523 человека, умерли 2 112 людей.

Читайте также

В ЛНР заявили о новых жертвах коронавирусной инфекции

В Республике обнародовали свежие данные по заболеваемости COVID-19 (подробнее)