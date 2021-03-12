В ЛНР заявили о новых жертвах коронавирусной инфекции

Общее количество выздоровевших от коронавируса в ЛНР составляет 2 756 человек. Фото: @mzlnr

За минувшие сутки в Луганской Народной Республике медики зарегистрировали новые случаи смерти жителей от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- Зарегистрировали 2 летальных случая, - рассказали в профильном ведомстве.

В общей сложности, за все время пандемии в Республике болезнь окончилась трагическим концом для 288 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19.

Всего по состоянию на 12 марта в Луганской Народной Республике зарегистрированы и подтверждены 3 285 случаев заражения жителей коронавирусом. По данным Минздрава, общее количество выздоровевших от этой болезни в ЛНР составляет 2 756 человек.

С 1 февраля продолжается массовая иммунизация населения.

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