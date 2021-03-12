Война в Донбассе: Украинская армия обстреляла западные окраины Донецка

Украинские военные продолжают прибегать к огневым провокациям, направленным на срыв перемирия. Фото: штаб «ООС»

За минувшие сутки противник открывал огонь в направлении Донецкой Народной Республики дважды. Об этом сообщили представители ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Обстрелам подверглись окрестности поселков шахты «Трудовская» и Александровки на западе Донецка. В общей сложности, киевские военные выпустили по населенным пунктам четыре снаряда, - рассказали наблюдатели.

По данным представительства Республики в СЦКК, жертв среди мирного населения нет.

Как сообщалось ранее, в предыдущий отчетный период украинская армия 6 раз открывала огонь в направлении ДНР.

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