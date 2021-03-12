Война в Донбассе: Украинская армия обстреляла западные окраины Донецка

Украинские военные продолжают прибегать к огневым провокациям, направленным на срыв перемирия. Фото: штаб «ООС»
За минувшие сутки противник открывал огонь в направлении Донецкой Народной Республики дважды. Об этом сообщили представители ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
- Обстрелам подверглись окрестности поселков шахты «Трудовская» и Александровки на западе Донецка. В общей сложности, киевские военные выпустили по населенным пунктам четыре снаряда, - рассказали наблюдатели.
По данным представительства Республики в СЦКК, жертв среди мирного населения нет.
Как сообщалось ранее, в предыдущий отчетный период украинская армия 6 раз открывала огонь в направлении ДНР.
Читайте также
Глава ДНР Денис Пушилин: Попытка военного решения конфликта в Донбассе будет равнозначна самоубийству для украинского государства
Об этом лидер государства заявил во время визита в одно из подразделений армии ДНР (подробнее)