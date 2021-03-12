Из-за обстрелов ВСУ в одной из школ ЛНР сократили время уроков

Девиз Порошенко - заставить детей Донбасса спуститься в подвалы - украинская армия усвоила на «ура» (архивное фото) Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Из-за возросшего числа обстрелов со стороны ВСУ в Золотом-5 были вынуждены сократить время уроков для школьников. Об этом руководитель Золотовской средней школы №4 Марина Ткаченко сообщила в эфире телеканала «Луганск 24».

- Опасно было детей домой возвращать, они пересиживали здесь, в школе. С сегодняшнего дня мы переходим на сокращенный график с разрешения управления образования, - рассказала директор учебного заведения.

Напомним, прифронтовой населенный пункт регулярно подвергается обстрелам с украинской стороны. Они ведутся в основном днем, когда в школе еще идут уроки. Позавчера киевские военные в очередной раз обстреляли район Золотого-5 и Калиново. Педагоги были вынуждены в срочном порядке эвакуировать детей из здания школы.

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