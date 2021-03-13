Школу в Дебальцево обеспечат новыми компьютерами

Сегодня мультимедийные средства выступают едва ли не самым важным инструментом коммуникации при обучении Фото: Мария ЛЕНЦ

В ДНР планируют обеспечить компьютерами школу № 1 в прифронтовом Дебальцево. Об этом на пресс-конференции в Донецке сообщила заместитель председателя Молодежного парламента Юлия Солдатова.

- В Новоазовске на встрече с местными жителями прозвучала проблема нехватки компьютеров в школе. Она решена - компьютеры туда уже переданы. Второй подобный вопрос возник в городе Дебальцево, куда в ближайшее время планируем также доставить 10 компьютеров для школы № 1, - рассказала она.

Парламентарий тут же уточнила, что приобрести технику помогли предприниматели из Воронежа. Сотрудничество с ними удалось наладить благодаря содействию Молодежного парламента Воронежской области РФ.

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