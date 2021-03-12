Весной село Луганское под Донецком подключат к централизованному водоснабжению

Протяженность нового водовода составит 7,5 тысяч метров. Фото: minstroy-dnr.ru

Работы по прокладке нового водовода в прифронтовом селе Луганском подходят к завершению. Стоимость проекта составила 73 миллиона рублей. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец.

- Сейчас на участке длиной 96 метров специалисты делают прокол грунта для протягивания стальной «трубы-футляра», в которую вставят пластиковую трубу меньшего диаметра. После последует промывка и опрессовка системы. Пусконаладочные работы планируется завершить к концу марта, - сказал руководитель ведомства.

Как сообщили в ГУП ДНР «Вода Донбасса», на участке прокола уже проложены 17 метров стальной трубы диаметром 630 миллиметров. Технология позволяет подрядчикам работать, не нарушая дорожного движения.

Напомним, централизованное водоснабжение отсутствует в Луганском уже более 20 лет. При Украине проект по его восстановлению заморозили, и только в 2019 году Глава ДНР Денис Пушилин поручил решить вопрос.

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