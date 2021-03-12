В ДНР откроют несколько высокотехнологичных лабораторий

Новые лаборатории оснастят передовым оборудованием Фото: Дарья ИВАНОВА

В этом году в Донецке и Макеевке появятся новые инновационные лаборатории для диагностики заболеваний. Они должны повысить качество и результативность медицинских исследований. Об этом на совещании с Главой ДНР Денисом Пушилиным сообщил и.о. министра здравоохранения Республики Александр Оприщенко.

- На 2021 год заложили деньги для создания лабораторий с внедрением передовой информационной системы, что улучшит качество диагностики и снизит стоимость анализов. Пока такие лаборатории будут созданы в Донецке и Макеевке. Если программа продолжится, то планируем создать 4 таких лаборатории, - рассказал руководитель ведомства.

Александр Оприщенко добавил, что учреждений подобного уровня в Республике еще не было. Ранее сообщалось, что на развитие сферы здравоохранения в этом году в ДНР потратят 1 миллиард рублей.

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