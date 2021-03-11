12 марта в Донецке будет солнечно, - 3 градуса

12 марта в Донецке будет солнечно Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 12 марта будет ясно. Без осадков.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от одного градуса тепла до минус трех градусов.

В течение суток ветер будет дуть в юго-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

12 марта почитается память преподобного Прокопия Декаполита, исповедника. В народе этого святого называли еще Перезимником. Говорили, что в этот день «март дорогу рушит, да вязнет в сугробе», «и тает, и мерзнет». Если в этот день бывал дождь, то ожидали и мокрого лета. А если дул южный ветер, и на улице была капель, то лето обещало быть теплым.

По прогнозам синоптиков, 13 марта в Донецке и ДНР станет несколько теплее, но пойдет небольшой снег.

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