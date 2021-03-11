Главам МИД ДНР Наталья Никонорова прокомментировала заявления Резникова по Донбассу

Наталья Юрьевна прокомментировала заявления Резникова по Донбассу. Фото: МИД ДНР

Абсурдные заявления представителей Киева на фоне непрекращающихся обстрелов могут сделать непреодолимой пропасть между Украиной и Донбассом. Об этом сегодня заявила полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел Наталья Никонорова.

Ранее в интервью укроСМИ министр по вопросам «реинтеграции» Донбасса Алексей Резников высказал мнение, что «россияне блокируют все позитивные вещи, выступают с речами на всех уровнях, обвиняя Украину в том, что якобы она не выполняет Минские соглашения».

- Хотелось бы уточнить у господина Резникова два момента: во-первых, в курсе ли украинское руководство и он лично, как участник переговорного процесса на Минской площадке, что стороны конфликта в Донбассе - это Киев и, собственно, Донбасс, но никак не Россия? И, во-вторых, о каких позитивных вещах в принципе идет речь? Или Киев расценивает свое деструктивное поведение на переговорах, свой отказ от согласования пакета мер по усилению перемирия, свое нежелание рассматривать наш проект дорожной карты, свой циничный подход к недопуску гуманитарных грузов как «позитивные вещи»? - задается вопросами Наталья Никонорова.

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