Глава ДНР Денис Пушилин: Попытка военного решения конфликта в Донбассе будет равнозначна самоубийству для украинского государства

Денис Пушилин назвал факторы обострения ситуации на линии соприкосновения. Фото: Сайт Главы ДНР

В последнее время ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась.

- Вызвано это рядом факторов, как внешних, так и внутренних. Внешние факторы - это президент США Байден, который имел прямое отношение к «майдану» и государственному перевороту на Украине. Внутренние причины - сложная экономическая ситуация и политический кризис на Украине, - сказал Глава ДНР, Верховный главнокомандующий Денис Пушилин в 11-м Гвардейском отдельном енакиевско-дунайском мотострелковом полку Народной милиции, который сегодня посетил с рабочим визитом.

Он добавил, что попытка военного решения конфликта в Донбассе будет равнозначна самоубийству для украинского государства. После этого Глава ДНР почтил память защитников Республики и возложил цветы к монументу памяти павшим героям в боях за свободу и независимость Донбасса.

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