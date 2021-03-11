Как не попасться на удочку мошенников, предлагающих ускорить получение паспорта ДНР и РФ

Все документы оформляются лично и без посредников Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правоохранители ДНР предупреждают о случаях мошенничества в сфере оформления документов: паспорта ДНР, РФ и адресных справок.

Злоумышленники не преминули воспользоваться повышенным спросом населения на получение паспортов, как республиканских, так и российских и за вознаграждение обещают доверчивым гражданам оформить документы быстро и без личного присутствия заявителя. Соблазн велик!

- Это обман. Все документы оформляются исключительно лично! И дистанционная подача документов - невозможна, - предупредила дончан депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.

Не попадитесь на удочку предприимчивых мошенников, оставшись и без документов, и без денег. К тому же эти действия предполагают правовую ответственность.

Тем временем, процесс получения паспортов ДНР и РФ продолжается. На сегодняшний день российское гражданство получили 223 779 жителей Донецкой Республики.

Зачем нужна адресная справка, почему так долго ждать получения паспорта, допустят ли к экзаменам без паспорта - эти и многие другие вопросы мы разъясняли у депутата НС ДНР Анастасии Селивановой.

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