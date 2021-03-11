Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту повреждения украинской артиллерией газопровода в Донецке. Фото: Генпрокуратура Республики

Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту сегодняшнего обстрела украинскими военными Трудовских, что на западе Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

- Следственным управлением Генеральной прокуратуры Донецкой Народной Республики возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении командира 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Максима Марченко, а также подчиненных ему по службе военнослужащих по факту совершения ими террористического акта по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» части 2 статьи 229 УК ДНР, - говорится в сообщении.

Установлено, что военнослужащие бригады по приказу Марченко обстреляли из гранатометов Петровский район Донецка, в результате чего на улице Красная звезда был поврежден газопровод.

«КП» сообщала, что украинские боевики вели огонь по крайней улице прифронтового поселка сегодня в 8.05.

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