От коронавируса в ЛНР за сутки умерли два человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ЛНР медики за сутки зарегистрировали два летальных случая от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

- С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 286 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, - говорится в сообщении.

На сегодня в ЛНР подтверждены 3253 случая заражения коронавирусом.

Для сдерживания распространения коронавирусной инфекции власти ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта.

Министерство здравоохранения напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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