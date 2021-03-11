В Макеевке районный суд получил сообщение о минировании его здания. Фото: Суд Кировского района города

Суд в Кировском районе Макеевки получил анонимную информацию о минировании своего здания. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Сергей Голощапов.

- Спецслужбы прибыли на место. На данный момент ведется проверка, - говорится в сообщении.

Подобное сообщение сегодня получили прокуратуры семи районов Донецка. После обследований зданий информация об их минировании не подтвердилась.

Напомним, в последнее время участились случаи ложного информирования о минировании различных учреждений Республики. В результате этого - Народный Совет ужесточил наказание за ложные сообщения о минировании.

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