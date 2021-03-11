Прокуратуры Донецка получили ложное сообщение о минировании зданий

В Республике участились случаи ложного информирования о минировании различных учреждений
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Сегодня прокуратуры семи районов Донецка получили анонимные сообщения о минировании. Спецслужбы начали проверку зданий.
- Утром поступило анонимное сообщение о минировании зданий прокуратур Буденновского, Калининского, Куйбышевского, Киевского, Ленинского, Петровского и Кировского районов Донецка, – написал мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
Позже градоначальник уточнил, что после обследований зданий информация о минировании не подтвердилась.
Анонимное сообщение о минировании пришло и в городскую прокуратуру Енакиево. Мэр города Роман Храменков заявил, что проводятся следственно-розыскные мероприятия, эвакуация людей. На месте работают спецслужбы.
Также поступили анонимные сообщения о минировании зданий госорганов в трёх районах Макеевки. Из близлежащих учреждений были эвакуированы люди.
- Завершена проверка трёх зданий госорганов, о минировании которых поступила анонимная информация. Взрывные устройства и вещества не обнаружены, - сообщил глава администрации Макеевки Сергей Голощапов.
Напомним, в последнее время участились случаи ложного информирования о минировании различных учреждений Республики. В результате этого - Народный Совет ужесточил наказание за ложные сообщения о минировании.
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