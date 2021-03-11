Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 172 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 172 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- За 10 марта проведено 896 исследований, из них выявлено 163 случая заболевания и у 9 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.

За все время коронавирус в ДНР выявили у 25 959 человек. На сегодня на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 5762 пациента, выписаны - 18 092 человека, умерли - 2105.

В Республике работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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