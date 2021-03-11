Прифронтовая Старомихайловка в результате обстрела ВСУ осталась без света

ВСУ нанесли артудар по Старомихайловке. Фото: штаб ООС

В поселке Старомихайловка, что на западе Донецка, в результате обстрела украинских военных осталась без электроэнергии тысяча домов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

- Жители примерно половины поселка остались без электроэнергии нынешней ночью во время массированного обстрела со стороны украинских позиций, - говорится в сообщении Минугля.

Уточняется, что в результате обстрела было обесточено девять трансформаторных подстанций.

Ранее сегодня представительство ДНР в СЦКК сообщало о повреждении газопровода украинским обстрелом в другом поселке Донецка – на Трудовских.

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