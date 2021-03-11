Масленица в Донецке - 2021: Вырежи купон из газеты – сходи в ботанический сад

Золотые свечи» на пахистахисе Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Редакция газеты «Комсомольская правда» с Донецким ботаническим садом проводит акцию - в этот раз она приурочена к Масленице в Донецке 2021. Чтобы окунуться в удивительный мир растений, достаточно купить «Комсомолку» с вырезным купоном на бесплатное посещение сада.

- Вырезные купоны на бесплатное посещение всех пяти оранжерей 14 марта находятся в свежих номерах газеты, - сообщили в редакции «КП-Донбасс».

Гостей праздника в Донецком ботаническом саду ждет развлекательная программа «Весенний перезвон»: яркие выступления вокальных коллективов шоу кузнецов, феерический рыцарский турнир, заводные хороводы, игры, конкурсы, тематические мастер-классы по созданию кованых колокольчиков и кукол-оберегов, катание на лошадях, чаепитие и вкусные угощения, а также традиционное сжигание чучела Масленицы как символа уходящей зимы.

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