Масленица в Донецке - 2021: В ботаническом саду выступит эстрадная певица ДНР Татьяна Шульгина

Татьяна Шульгина выступит в ботаническом саду. Фото: Первый республиканский телеканал

14 марта в Донецком ботаническом саду состоится праздник Масленицы «Колокольчик, звени! Весну пробуди!». Развлекательная программа начнется на площадке перед административным зданием в 11.00.

- Выступят народная вокальная студия «Родник», группа «ЛИК», детский музыкальный коллектив «Игрушка», а также эстрадная певица ДНР - Татьяна Шульгина, - сообщили «КП» в Ботаническом саду.

Татьяна Шульгина является членом Донецкой общественной организации Культурно-просветительское общество беларусов Неман. Певица регулярно выступает с концертами на передовой, в воинских подразделениях, в военных госпиталях.

Гостей праздника в Донецком ботаническом саду ждет развлекательная программа «Весенний перезвон»: шоу кузнецов, феерический рыцарский турнир, заводные хороводы, игры, конкурсы, тематические мастер-классы по созданию кованых колокольчиков и кукол-оберегов, катание на лошадях, чаепитие и вкусные угощения, а также традиционное сжигание чучела Масленицы как символа уходящей зимы.

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