В Мариуполе хотят посадить в тюрьму полицейских, которые сообщали об умерших в службу ритуальных услуг

Сотрудницы полиции имели доступ к конфиденциальной информации об умерших. Фото: dn.npu.gov.ua

В подконтрольном Киеву Мариуполе привлекли к уголовной ответственности полицейских и предпринимателей из сферы ритуальных услуг за незаконный сбор информации об умерших людях.

По данным прокуратуры Донецкой области, с октября 2019 года по март 2020 года 29-летний коммерсант-ритуальщик привлек к «сотрудничеству» двух работниц полиции, которые имели доступ к конфиденциальной информации об умерших жителях города. Также в деле фигурирует 34-летний помощник коммерсанта. Он звонил родственникам умерших и предлагал комплекс услуг по погребению, которое может оказать частное предприятие.

Подобное «сотрудничество» полицейских и ритуальщиков распространено. За незаконный сбор и использование конфиденциальной информации, которая хранится в автоматизированных системах (ч. 3 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 182, ч. ч. 1, 2 ст. 361−2 УК Украины), им «светит» до 5 лет лишения свободы.

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