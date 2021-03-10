Денис Пушилин: Эскалация на фронте говорит, что Украина настроена на войну

Денис Пушилин считает, что любые мирные планы должны сначала обсуждаться между Украиной, ДНР и ЛНР. Фото: denis-pushilin.ru

Глава ДНР Денис Пушилин считает - было бы крайне безответственно надеяться, что Украина ограничится провокациями.

- Противник стремится втянуть нас в боестолкновения, чтобы обвинить в срыве Минских соглашений. Активность обстрелов идет по нарастающей. Надо готовиться к различным вариантам развития событий, что мы и делаем, - сказал руководитель Республики «ПолитНавигатору».

Пушилин обратил внимание, что эскалация на линии соприкосновения, абсолютная недоговороспособность Киева на минской площадке, воинственная риторика политиков – все в совокупности говорит, что Украина настроена на войну.

- Руководитель украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук фактически открыто признает нацеленность на силовой вариант и говорит на языке ультиматумов: либо вы соглашаетесь на наш очередной «мирный план», который переписывает Минские соглашения, либо у нас есть военный сценарий, - подчеркнул Глава ДНР.

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