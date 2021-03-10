Война в Донбассе: Украина нанесла огневые удары по югу ДНР

120-миллиметровые минометы уже используются украинской армией повсеместно. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Война в Донбассе продолжается уже почти семь лет. Украина усиливает обстрелы. Сегодня вечером украинские военные нанесли огневые удары по югу Республики. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В 17:50 велся снайперский огонь в направлении села Украинское Новоазовского района ДНР. Огневая точка располагалась в окрестностях подконтрольного ВСУ села Павлополь.

В 18:20 со стороны Талаковки в направлении села Коминтерново выпущено 10 мин калибром 120 мм.

В 18:40 с украинских позиций в селе Водяное было выпущено 15 гранат из СПГ по селу Новая Таврия.

О последствиях обстрелов пока не сообщается.

Тем временем, не осталось без «внимания» ВСУ и донецкое направление. По селу Яковлевка под Ясиноватой произведено 10 выстрелов из АГС.

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