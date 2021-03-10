Военнослужащие ДНР открыли ответный огонь по позициям ВСУ

Военнослужащие Республики вели огонь из не запрещенных Минскими соглашениями образцов вооружения Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Народная милиция ДНР трижды открывала ответный огонь по позициям ВСУ, с которых киевские силовики обстреливали населенные пункты Республики. Об этом сообщили в Управлении НМ.

- С целью обеспечения безопасности мирного населения ДНР наши защитники были вынуждены трижды открыть огонь на подавление из не запрещенных Минскими соглашениями образцов вооружения по огневым позициям, с которых велась стрельба, - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Республики отметили, что ответным огнем были подавлены огневые средства 15-го и 16-го батальонов 58-й бригады, а также уничтожена БМП-2 28-й бригады, обстреливавшая Старомихайловку.

В СЦКК сообщили, что 10 марта в 17.55 в направлении Яковлевки под Ясиноватой украинская армия произвела 10 выстрелов из АГС, а в 18.20 в направлении Коминтерново на южном участке фронта выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров.

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