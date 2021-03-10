Погода в Донецке: 11 марта будет солнечно и до 10 градусов мороза

В Донецке будет солнечно и морозно Фото: Юрий СОБОЛЕВ

11 марта в Донецке и Донецкой Народной Республике будет солнечно. Температура воздуха утром -6…-7 градусов. Днем – до 3 градусов мороза. Вечером похолодает до -10 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть скоростью от 6 до 8 м/с.

Православная церковь в этот день почитает память святителя Порфирия (346-420). В народном календаре дата получила название Порфирий поздний. Считалось, что дождь на Порфирия – к доброму лету. Выпавший в этот день снег скоро растает, но он предвещает холодное и сырое лето. Облака высоко плывут – к ясной погоде. Если ночью небо ясное и звездное, то лето будет жарким и грозовым. Утром туман – к непогоде, вечером – к теплу. Дует южный или юго-западный ветер – к оттепели.

По прогнозам синоптиков 12 марта будет малооблачно. Ночью до 12 градусов мороза, днем -2…-3 градуса, а вечером похолодает до 6 градусов мороза. Юго-восточный ветер будет дуть скоростью от 5 до 7 м/с. Порывами до 10 м/с.

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