В ДНР за необоснованное увольнение работника предпенсионного возраста будут привлекать к уголовной ответственности

За принятие документа в двух чтениях проголосовали 86 депутатов, присутствующих на заседании Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Народный Совет ДНР ввел уголовное наказание за необоснованный отказ в приеме на работу или за необоснованное увольнение с работы сотрудника предпенсионного возраста. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

- Закон устанавливает санкции за подобные деяния – штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, - отметила председатель комитета по уголовному и административному законодательству НС Елена Шишкина.

Напомним, что в ДНР установлен возраст выхода на пенсию для мужчин в 60 лет, а для женщин – в 55 лет. Предпенсионный возраст - это период за 5 лет до возраста, дающего право на страховую пенсию.

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