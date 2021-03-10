Движение транспорта в Донецке нарушено из-за столкновения трамвая с маршруткой

В Донецке очередное происшествие с трамваем
Фото: Юрий СОБОЛЕВ
Движение трамваев в Донецке нарушено в результате дорожно-транспортного происшествия в Ленинском районе столицы. Об этом сегодня на своей странице в соцсети сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.
- Временно приостановлено движение трамваев по маршрутам №№ 3, 4, 5, 8 по причине ДТП в районе цирка «Космос». Произошло столкновение трамвая №3 с маршрутным такси №19, – написал Кулемзин.
По его словам, пострадавших в результате аварии нет.
Напомним, что предыдущее происшествие с трамваями в Донецке случилось 3 марта. В районе площади Буденного вагон сошел с рельсов. Было приостановлено движение трамваев по маршрутам №№ 10,15.
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