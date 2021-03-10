Коронавирус в ДНР: За сутки 270 жителей заболели COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 270 жителей. 6 человек умерли от опасной инфекции. За это время 255 жителей выписали после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 715 исследований, из них выявлено 234 случая заболевания (37,2 %) и у 36 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 25787. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 6154 жителя. Общее число выписавшихся после излечения – 17535. Летальных случаев – 2098.

Также за сутки выявлено 89 случаев пневмоний, на 55 случаев меньше, чем за предыдущий день. 69 человек госпитализированы. Всего на лечении 928 пациентов с пневмониями, из них 455 на кислородной поддержке (+27 за сутки).

Тем временем, медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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