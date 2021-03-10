В центре Донецка вытащили из воды 23-летнего парня, который бросился спасать собаку

Дончане продолжают выходить на весенний лед. Фото: МЧС ДНР

9 марта в Калининском районе Донецка спасатели МЧС пришли на помощь молодому мужчине, который полез в водоем за собакой. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Происшествие случилось на водоеме между проспектом Ильича и бульваром Шевченко. 23-летний мужчина полез в воду, чтобы спасти собаку. В результате получил переохлаждение и уже сам нуждался в помощи, - сказали в МЧС.

Прибывшие на место происшествия сотрудники республиканского спасательного центра до прибытия «скорой» оказали пострадавшему первую помощь и передали медикам.

В МЧС еще раз напомнили жителям об опасности выхода на лед.

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