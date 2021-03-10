В Старомихайловке повреждены четыре дома и линия электропередач

По Старомихайловке прицельно стреляли из пушек БМП-2. Фото: Пресс-центр штаба ООС
За прошедшие сутки, 9 марта, ВСУ 5 раз нарушили действующие договоренности о прекращении огня. Об этом сегодня сообщили в Народной милиции ДНР.
На Донецком направлении ВСУ по приказу командира 58-й отдельной мотопехотной бригады Кащенко дважды обстреляли село Веселое на северо-западе столицы. Каратели 16-го батальона с позиций в селе Водяное выпустили двенадцать 120-мм мин, а боевики 15-го батальона с позиций в Песках выпустили 10 мин калибром 120 мм.
Также дважды под огнем украинских военных оказался поселок Старомихайловка на западе Донецка. Боевики 3-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады произвели три выстрела из вооружения БМП-2 и выпустили три гранаты из СПГ.
В результате в Старомихайловке повреждены 4 дома частного сектора по улице Чкалова: осколками посечена кровля, фасады домов и хозяйственных построек, повреждена линия электропередач. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.
На Горловском направлении боевики 10-й горно-штурмовой бригады вели огонь из стрелкового оружия в направлении поселка шахты имени Гагарина. Обстрелы поселка продолжаются и сегодня.
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