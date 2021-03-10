«Комсомольская правда» в Донбассе: Что почитать в газете за 11 марта

"Комсомольская правда" в Донбассе выходит четыре раза в неделю Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

11 марта выходит еженедельный выпуск «КП» - Толстушка. И там будет много интересных материалов. Среди них – откровенное интервью рок – певицы Юлии Чичериной о будущем России и Донбассе.

Будет материал о кумире многих поколений Александре Абдулове. Узнаете много подробностей о жизни его вдовы.

Еще мы расскажем о том, кто из звезд оставил сцену ради храма.

А дачников порадует наш Лунный календарь на март.

14 марта будут праздновать Масленицу. Мы подготовили нашим читателям подарок. Нужно вырезать купон из газеты и сходить в ботанический сад бесплатно на «Семейный праздник». Сотрудники ботсада уже вовсю готовятся, чтобы порадовать и удивить гостей.

Напомним, «Комсомольская правда» выходит в Донбассе четыре раза в неделю.

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