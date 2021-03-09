Погода в Донецке: 10 марта на протяжении всего дня будет стоять облачная погода, без осадков

Гидрометцентр ДНР прогнозирует на текущей неделе температуру в ночное время суток до -9 градусов, осадков не предвидится Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

10 марта в Донецке на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Солнце скроется за облаками. Осадков при этом не предвидится.

Температура воздуха в этот день будет колебаться от -8 до 0 градусов. Понижение температурного фона будет ощущаться только поздним вечером. Ветер также умеренный. Скорость воздушных потоков составит 2 – 6 метров в секунду.

Народный прогноз погоды. 10 марта почитается память святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского. Погоду в этот день предсказывают птицы. Если запела синица, то это к теплу. С этого дня происходит переход средней температуры воздуха через 0 градусов. Это считается временем появления проталины. Обычно тогда набухают почки – весну чуют.

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